Российские «Герани» и крылатые ракеты бомбят Николаевскую область - СМИ

Украинские паблики в интернете сообщают о пусках крылатых ракет со стороны ВС РФ.

В настоящее время взрывы звучат в самом Николаеве. По целям в небе безуспешно работает украинская ПВО.

Также сообщается о группе российских беспилотников «Герань-2», направляющихся в направлении Николаева. О каких-либо украинских объектах инфраструктуры, поврежденных в ходе ракетной атаки, не сообщается.

Как сообщает украинское издание «СТРАНА.ua», российские дроны замечены в соседней с Николаевской Кировоградской области.