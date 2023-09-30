Российские «Искандеры» уничтожили целый эшелон с бронетехникой ВСУ

Минобороны проинформировало об очередных успехах на театре военных действий в зоне спецоперации на Украине.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, эшелон с бронетехникой ВСУ был уничтожен с применением ВС РФ ракетных комплексов «Искандер».

«Ракетные комплексы Искандер уничтожили эшелон с бронетехникой для ВСУ», - цитирует РИА Новости информацию Минобороны РФ.

Там также добавили, что метким ракетным ударом был уничтожен район сосредоточения живой силы бригад ВСУ.

Ранее стало известно, что не менее 90% ПВО ВСУ в Харьковской области были уничтожены еще в первые дни СВО.