Российские юристы объяснили, чем грозит хранение книг экстремиста Акунина*

Читатели сомневаются, можно ли хранить, читать или перепродавать книги писателя, признанного экстремистом и террористом.

Специалист в области юриспруденции Мария Ярмуш рассказала RT, можно ли хранить дома книги опального писателя Акунина*. По ее словам, власти не собираются изымать творчество автора у читателей. Однако продажи и спонсирование его произведений будет под запретом по понятным причинам.

«Его деятельность как человека, который оправдывает терроризм, запретят финансировать, в том числе от продажи его же произведений», — уточнила Ярмуш.

Коллега юриста, общественный деятель Дмитрий Аграновский, придерживается того же мнения. Он считает, что книги Акунина* можно перепродавать и покупать, главное, чтобы магазины, сети и сами люди не передавали средства самому писатели. В противном случае можно попасть под статью о финансировании террористической деятельности.

«Также может быть проведена экспертиза книг Акунина* на предмет экстремизма, и если какая-то из них будет признана экстремистской и включена в соответствующий реестр, то такая книга будет подлежать изъятию из продажи, а лица, ее читающие или демонстрирующие, могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности», — заключил юрист.

Пока это лишь предположения специалистов: любые изменения по части запрета на книги автора остаются за компетентными органами.

*Борис Акунин включен Росфинмониторингом в реестр физлиц террористов и экстремистов.