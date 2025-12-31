Российские космонавты на видео с МКС назвали Новый год самым теплым и домашним праздником

Космонавты, находящиеся на Международной космической станции, записали поздравительное обращение к россиянам, пожелав им мира, веры в чудеса и поддержки родных в предстоящем 2026 году. Об этом проинформировала пресс-служба «Роскосмоса».

Космонавты отметили, что Новый год для них — это шанс разделить с людьми на Земле ощущение общности, несмотря на разделяемое расстояние.

«Дорогие друзья! Мы, космонавты „Роскосмоса“ Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов, с борта Международной космической станции поздравляем вас с самым теплым и домашним праздником, с Новым годом! Желаем каждому из вас здоровья, благополучия, новогоднего настроения и мира в душе», — сказал космонавт Кудь-Сверчков на видео.

В поздравлении отмечается, что международный экипаж, работающий на МКС, будет отмечать праздник в соответствии с бортовым временем. Однако российские члены экипажа также ориентируются на московское время, чтобы символически присоединиться к празднованию в России в момент, когда бьют куранты.

К новогоднему празднику на орбитальной станции рабочие модули украсили тематическими элементами, а в меню добавили блюда, адаптированные для космических условий, которые стали традиционными для празднования Нового года.