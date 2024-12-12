Российские космонавты с борта МКС поздравили соотечественников с Днем Конституции

Несущие постоянную вахту на Международной космической станции (МКС) российские космонавты Алексей Овчинин, Александр Горбунов и Иван Вагнер отправили поздравление россиянам с Днем Конституции Российской Федерации, отмечаемым в стране ежегодно 12 декабря.

Видео космонавтов выложила в своем Telegram-канале пресс-служба «Роскосмоса».

«Мы, космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, поздравляем вас с борта Международной космической станции с Днём Конституции», — сказал Овчинин.

Его коллеги также напомнили согражданам, что Конституция РФ содержит в себе необходимую законодательную основу для существования российского государства.

«Мы обязаны передавать уважение и бережное отношение к закону каждому следующему поколению, прививать традиционные ценности и любовь к своей стране молодым гражданам», — говорится в поздравлении.

Ранее сообщалось о том, что в Тихий океан упали части «Прогресса МС-27», который на протяжении полугода был в составе российского космического парка.