Российские космонавты с борта МКС поздравили всех в Днем России

Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, ведущие вахту в эти дни на российском сегменте Международной космической станции, передали в видеообращении поздравление россиянам с Днем России.

Они отметили, что в сегодняшние непростые времена каждый житель России должен беречь свое отечество, быть настоящим патриотом родины.

«Мы сердцем чувствствуем неразрывную связь с нашей историей, духовными ценностями и нравственными устоями», — признались они.

Как отметил экипаж МКС, сейчас, как и всегда ранее в трудные для России дни, помогают стране преодолеть любые испытания - преданность родине, единство и стойкость русского народа.