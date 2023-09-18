Российские одиннадцатиклассники получили новые экземпляры учебников истории

Как пишет KP.RU , в российские школы поставили более 755 000 новых учебников по истории. Об этом стало известно благодаря информации, полученной от Министерства просвещения Российской Федерации.

Согласно данным ведомства, все ученики получили новые учебники по истории. В Минпросвещения также отметили, что свежий экземпляр основан на принципе объективности знаний об истории. Во главе стоит и уважение к прошлому страны, в которой живет каждый из этих учеников.

Обновленные версии книг получат и десятиклассники всех российских регионов уже к следующему учебному году – а их будет свыше 720 000 штук. Это реализуемо благодаря тому, что все субъекты сделали заказ новых учебников, как заключило ведомство.