Российские паблики показали фото проникнувших в Суджу через газопровод бойцов ВС РФ

В социальных сетях появились фотографии российских военнослужащих, которые проникли в город Суджа через газопровод.

Напомним, 8 марта, в Судже группа из 100 российских военнослужащих совершила нападение на позиции ВСУ. Они проникли в тыл противника по газопроводу «Уренгой-Помары-Ужгород», который Киев прекратил использовать для поставок газа в ЕС 1 января 2025 года.

Перед этим российские штурмовые группы в течение нескольких дней проводили подготовку к этой операции. Они использовали управляемые авиационные бомбы (ФАБ с управляемым планирующим комплектом) для уничтожения позиций противника.

На фото, выложенных в российских пабликах, улыбающиеся российские бойцы в полной военной экипировке и в защитных масках и респираторах в целях максимальной безопасности.

Стоит отметить, что информация о проникновении российских военных в тыл ВСУ в Судже через газопровод уже была подтверждена Генеральным штабом Украины.