Российские паломники не пострадали во время урагана в Мекке
Фото: [©РИА Новости/Михаил Воскресенский]
Паломники из России, находившиеся в Мекке во время прошедшего урагана, не пострадали.
Туроператоры, которые организовывали паломничество верующих из России в Саудовскую Аравию, не сообщили о пострадавших россиянах в результате урагана, об этом рассказали в муфтии РИА Новости.
Ранее представитель Саудовского Национального метеорологического центра, Хусейн аль-Кахтани, сообщил о порывах ветра со скоростью свыше 80 км/ч. Ураган, который обрушился на Мекку, сбивал с ног людей и опрокидывал тяжелые металлические конструкции.