Как передает RT, в настоящее время штурмовые группы Армии России усиливают позиции в Марьинке, продолжая закрепляться в освобожденном городе. Оставшиеся на окраинах огневые точки врага выявляются и беспощадно уничтожаются.

163-й полк ВС РФ находится почти у западного выезда из Марьинки. Остатки ВСУ засели в двух оставшихся домах.

«Отступившие из города подразделения ВСУ от безысходности пытаются минометами и гранатометами сорвать ротацию личного состава, но безуспешно», - приводится в сообщении.

Отмечается, что в нескольких километрах к западу от освобожденной от боевиков Марьинки украинские подразделения возводят новые оборонительные рубежи.

Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов констатировал, что очередная волна мобилизации остатков населения Украины не поможет ВСУ поправить плачевное состояние позиций украинских военных на поле боя в зоне СВО.

А офицер ВСУ Арти Грин констатировал, что Вооруженным силам Украины придется в любом случае оставить некоторые территории страны, в частности в Харьковской области, и начать отступать на запад.