Российские подростки искали подработку, а попали под следствие

В Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, обвиняемых в совершении террористического акта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном Следственном комитете России (СКР).

По информации ведомства, двое 17-летних подростков подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ.

По данным следствия, молодые люди начали общаться с неизвестным лицом через один из популярных мессенджеров. Анонимный собеседник предложил им денежное вознаграждение за совершение противоправных действий.

Поддавшись на уговоры, подростки в ночь на 22 ноября совершили поджог трансформаторной подстанции, используя для этого легковоспламеняющуюся жидкость.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых на месте преступления. В настоящее время обоим подросткам предъявили обвинение. Молодые люди заключены под стражу.

