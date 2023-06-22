Российские послы возложили цветы к Советскому мемориалу в Лондоне

Члены российского посольства в Великобритании возложили цветы к Советскому военному мемориалу в Лондоне. Об этом сообщило РИА Новости .

Как говорится в сообщении Посольства России в Лондоне, в День памяти и скорби российские дипломаты почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. К послам присоединились жители Англии с российскими корнями.

Посольство также рассказало, что 22 июня такие мероприятия прошли во всех городах мира, где точно также послы и горожане возложили цветы к мемориалам и могилам солдат Красной армии.