Российские послы возложили цветы к Советскому мемориалу в Лондоне
Фото: [©Алексей Филиппов/РИА Новости]
Члены российского посольства в Великобритании возложили цветы к Советскому военному мемориалу в Лондоне. Об этом сообщило РИА Новости.
Как говорится в сообщении Посольства России в Лондоне, в День памяти и скорби российские дипломаты почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. К послам присоединились жители Англии с российскими корнями.
Посольство также рассказало, что 22 июня такие мероприятия прошли во всех городах мира, где точно также послы и горожане возложили цветы к мемориалам и могилам солдат Красной армии.