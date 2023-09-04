Российские психологи предложили запретить мультик «Леди Баг и Супер-Кот»

Мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот» в очередной раз возглавил отечественный кинопрокат по итогам уикенда. Несмотря на популярность ленты среди детей, российские психологи оказались, мягко говоря, не в восторге от этого мультфильма. По их мнению, «Леди Баг и Супер-Кот» транслирует деструктивные ценности.

Анимационная лента повествует о двух французских школьниках Адриане Агресте и влюбленной в него Маринетт Дюпейн-Ченг. По сюжету, когда Парижу грозит какая бы то ни была опасность, они перевоплощаются в супергероев Леди Баг и Кота Нуара.

«В этом мультике демонстрируется тотальная подмена ценностей и нет ничего полезного ни для какой аудитории. Для детей — и подавно. Его лучше запретить. Нужно перестать показывать его в кинотеатрах, убрать из широкого проката», — предложила психолог Виктория Шигалович в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, мультик «Леди Баг и Супер-Кот» создавался явно не для детской аудитории. Он пробуждает агрессию, в нем ярко прослеживаются любовная одержимость и созависимость.

«Из-за еще не сформированной психики дети хотят быть похожими на героев, за которыми наблюдают и которые им нравятся. В данном случае транслируется подмена ценностей — на первый план вместо всего хорошего выходят агрессия, жажда власти и статуса ради своей выгоды, созависимость главной героини. Дети копируют героев и несут это в жизнь», — предупредила Шигалович.

С ней согласна и клинический психолог Маргарита Алексеева, которая видит проблему еще и в двойной жизни персонажей.

«Если в других привычных фильмах про супергероев аудитория — подростки и взрослые, то дети такую ситуацию могут воспринимать по-другому. Двойная жизнь для детской психики — это про пограничность. Когда у личности нет четких берегов поведения», — пояснила собеседница.

Алексеева отметила, что когда герой — школьник, он один человек, а когда он перевоплощается в супергероя, то становится другой персоной, с другим характером. Это может запутать, лишить ориентиров.

«То же самое, если ребенка в один день хвалить за четверку, а в другой за нее же ругать. Детской психике в таком случае не на что опереться, чтобы адекватно реагировать на окружающую реальность», — подытожила эксперт.

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