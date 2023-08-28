«У меня от него закружилась голова»: психолог назвала самый опасный детский мультик

Учитывая нынешнее обилие различного контента для детей, родителям трудно обезопасить свое чадо от тлетворного влияния и негативных установок. Помочь в фильтрации опасных мультфильмов решили российские психологи.

Как рассказала психолог Надежда Веверица, детям маленького возраста не рекомендуются очень динамичные мультики, где много быстрых движений, где яркие краски и неоновый окрас, где отсутствует сюжетная линия.

«Негатив несут придуманные, несуществующие персонажи, как, например, «Зебра в клеточку». Это может быть сделано с упором на то, чтобы развивать у ребенка фантазию, но она разовьется вне зависимости от того, показывают ли ребенку психоделические мультики», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также в категорию тлетворных «глупостей» психолог относит и очень популярный сегодня мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот». Анимационная лента имеет маркировку «6+», но его показывают и маленьким детям.

«Там есть любовный сюжет, не подходящий малышам по возрасту. И он как раз такой пестрый и быстрый, динамичный. У меня у самой закружилась голова от этого мультика. Далее, на YouTube есть канал «Котэ». У них тоже есть разные развивающие мультики, и они не совсем понятные. В некоторых даже проскальзывает пропаганда каких-то непонятных вещей: говорят про фекалии, про интимные места ребенка», — добавила Веверица.

По словам собеседницы, такую информацию дети должны узнавать от родителей, а не из мультиков.

«Три кота» я не люблю. Особенно серию «Критика». Это откровенная чушь. Они неправильно трактуют слова, внушают детям какие-то подменные понятия, искажают отношения в семье. Папа-кот у них «недопапа», какой-то слабовольный, и подрывается авторитет главы семьи», — считает Веверица.

Психолог и когнитивно-поведенческий терапевт Екатерина Корендясева среди опасного контента выделяет и популярный анимационный сериал «Маша и Медведь», где Маша попадает в опасные ситуации, такие как игра с огнем или несоблюдение правил безопасности. Это может негативно повлиять на детей и сформировать неправильное представление о поведении.

«Еще в «Смешариках» персонажи часто оказываются в экстремальных ситуациях, например, путешествуют во времени или находятся на необитаемом острове. Такие сюжеты могут создавать ложное представление о реальности и возможностях детей. В некоторых сериях «Лунтика» присутствуют сцены с насилием или агрессией между персонажами», — отметила Корендясева.

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