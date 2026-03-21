Российские путешественники добрались до отшельницы Агафьи Лыковой

По словам одного из участников экспедиции, сейчас старушка живет в сарае, который сама и построила. Путешественники переночевали у Агафьи и на следующий день начали помогать ей с хозяйством — это было одним из условий, благодаря которым глава Хакасского заповедника разрешил отправиться к отшельнице зимой.

В свои 81 год Агафья ежедневно носит ведра с водой на коромысле и поднимает в гору дрова. По рассказу гостей, однажды на старушку чуть не упало срубленное дерево, но она успела отбежать на безопасное расстояние. Когда пришло время возвращаться, Агафья подарила путешественникам свежеиспеченный хлеб.

Участник экспедиции и инструктор по выживанию Олег Тайга рассказал, что зимой добраться до отшельницы крайне трудно. Утром 20 февраля экспедиторы отправились в путь, получив благословение отца Игоря — духовного наставника Лыковой, без которого Агафья не смогла бы с ними общаться.

Суровые погодные условия — морозы до минус 35 градусов и река, которая местами еще не полностью замерзла — растянули всю экспедицию, рассчитанную на семь дней, почти на две недели.

Агафья Лыкова — сибирская отшельница из семьи старообрядцев-беспоповцев. С конца 1930-х годов Лыковы жили в полной изоляции от цивилизации на берегу притока Абакана реки Еринат. Только в 1978 году стало известно о существовании семьи отшельников, когда исследовавшие этот район Сибири геологи случайно вышли на заимку Лыковых. На момент открытия учеными семья состояла из пяти человек. Сегодня Агафья осталась единственной из своей семьи.

