Российские путешественники пожаловались на ошибочные загранпаспорта

В массовом браке загранпаспортов граждан РФ виноват технический сбой. По данным турагентов, сорвать собственный отпуск по вине ошибки в документах рискуют граждане с документами старого образца и без биометрии, выданными в прошлом и этом году. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что в этих образцах внизу цифры напечатаны другим шрифтом.

Добавляется, что массовые ошибки в загранпаспортах стали замечаться после того, как в конце минувшего года кабмин ввел новые правила проверки документов на предмет подделок или недостоверных сведений.

Поясняется, что на сегодняшний день турагенты стали внимательнее проверять все данные в паспортах клиентов.