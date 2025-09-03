Российские семьи перестали судиться из-за алиментов

Согласно официальным данным Федеральной нотариальной палаты (ФНП), по итогам первого полугодия 2025 года в России наблюдается существенное увеличение количества заключаемых алиментных соглашений.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 20%.

За шесть месяцев текущего года нотариальные службы заверили уже 17,5 тысяч подобных документов. Как отмечают эксперты, такая положительная динамика указывает на растущую осознанность граждан, которые все чаще предпочитают досудебный порядок урегулирования финансовых обязательств перед детьми. Это позволяет избежать длительных и зачастую конфликтных судебных процессов.

