Российские «Шахеды» на охоте: взрывы прямо сейчас раздаются в Одессе, Кировограде и Харьковской области
Фото: [соцсети]
О серии бомбардировок на Украине с использованием, в том числе БПЛА, сообщили местные СМИ. Российское Минобороны пока данную информацию не подтверждает.
Отмечается, что в ряде украинских регионов объявлена воздушная тревога.
«Шахеды» также летят в сторону Умани в Киевской области, сообщают украинские Воздушные силы.
Ранее сообщалось, что в Одесской области на складе ВСУ, где находятся противокорабельные ракеты «Нептун», прогремел взрыв.