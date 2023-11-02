В Одесской области взлетел на воздух склад ВСУ с противокорабельными ракетами «Нептун» - СМИ

В соцсетях сообщается о поражении склада боеприпасов Вооруженных сил Украины в Одесской области. Взрыв на указанном объекте произошел в 23.15 (мск) в четверг, 2 ноября.

В соцсетях сообщается о поражении склада боеприпасов Вооруженных сил Украины в Одесской области. Взрыв на указанном объекте произошел в 23 мск в четверг, 2 ноября.

По информации местных пабликов, на указанном складе мог находиться серьезный ракетный запас ВСУ, в том числе и противокорабельный ракеты «Нептун».

Других подробностей пока не приводится. Минобороны РФ происходящее не комментировало.

Ранее сообщалось, что Германия передала Киеву еще одну партию танков Leopard 1A5 в количестве 25 единиц, множество надводных и разведывательных беспилотников, а также радары для наблюдения за воздушным пространством.