Российские силовики выявили сеть украинских военкомов в оккупированной Киевом части ДНР
Фото: [©РИА Новости / Евгений Биятов]
В занятой временно киевским режимом части Донецкой народной республики верховодили военкомы, отправлявшие местных жителей насильно служить в ВСУ.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российский силовых ведомств спецслужб, все выявленные лица до 2014 года проходили воинскую службу в Донецке, а после взяли в руки оружие против жителей Донбасса, участвуя в АТО.
«В ходе проведения оперативных мероприятий получены данные об уроженце Донецкой области Атрюхе Вадиме Игоревиче и уроженцах Мурманской области: Глущенко Андрее Аркадьевиче и Петрове Сергее Геннадьевиче», — сказал собеседник агентства.
По его словам, указанная троица в настоящее время проводят так называемые мобилизационные мероприятия на территории временно оккупированной киевским режимом ДНР.
«Именно они являются причиной того, что мобилизованные граждане Донецкой области с временно подконтрольной Украине территории вынуждены воевать со своими соседями в ДНР», — заключил сотрудник силовых структур.
Ранее Минобороны РФ подтвердило уничтожение пункта управления ВСУ в Днепропетровске.