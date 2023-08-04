Российские силовики выявили сеть украинских военкомов в оккупированной Киевом части ДНР

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российский силовых ведомств спецслужб, все выявленные лица до 2014 года проходили воинскую службу в Донецке, а после взяли в руки оружие против жителей Донбасса, участвуя в АТО.

«В ходе проведения оперативных мероприятий получены данные об уроженце Донецкой области Атрюхе Вадиме Игоревиче и уроженцах Мурманской области: Глущенко Андрее Аркадьевиче и Петрове Сергее Геннадьевиче», — сказал собеседник агентства.

По его словам, указанная троица в настоящее время проводят так называемые мобилизационные мероприятия на территории временно оккупированной киевским режимом ДНР.

«Именно они являются причиной того, что мобилизованные граждане Донецкой области с временно подконтрольной Украине территории вынуждены воевать со своими соседями в ДНР», — заключил сотрудник силовых структур.

Ранее Минобороны РФ подтвердило уничтожение пункта управления ВСУ в Днепропетровске.