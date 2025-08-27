Российские системы ПВО сбили еще один БПЛА за утро среды

Над территорией Белгородской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В среду, 27 августа, в 11:30 по московскому времени в Белгородской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что его атаку удалось предотвратить с использованием дежурных средств противовоздушной обороны.

Информация была обнародована в 12:40 того же дня. На данный момент нет данных о последствиях или материальном ущербе в результате инцидента.

Ранее в Ростове-на-Дону дрон ВСУ повредил семь трехэтажных домов.