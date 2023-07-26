Российские спецслужбы не поддержали предложение об ускоренной выдаче загранпаспортов

ФСБ России уверена, что действующая в настоящее время система позволяет провести все необходимые мероприятия для оформления документов. Замминистр внутренних дел Александр Горов подчеркнул, что действующие в России сроки являются оптимальными для органов безопасности, уменьшить их невозможно.

Минфин выступил против изменения системы из-за несогласия со снижением госпошлины, так как средства полностью идут в федеральный бюджет, по этой же причине нельзя дать возможность выдавать паспорта быстрее за дополнительную стоимость.

Изначально предложение разрешить ускоренное оформление загранпаспортов за дополнительную плану предложил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Во внесенном предложение он отметил, что при рассмотрении заявки на паспорт могут обнаружиться причины для ограничения выезда из России и отказа в выдаче паспорта.