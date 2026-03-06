Российские страховщики зафиксировали тысячи обращений от застрявших туристов

Тысячи россиян, завершивших отдых в странах Персидского залива, не могут вернуться домой из-за массовых отмен рейсов. В этой критической ситуации многие вспоминают про полис страхования выезжающих за рубеж (ВЗР), который обычно воспринимается как формальность при покупке тура или условие для въезда в страну. Страховщики уже зафиксировали несколько тысяч обращений от пострадавших туристов, но далеко не все из них смогут получить компенсацию, передает «Коммерсантъ».

По предварительным оценкам Ассоциации туроператоров (АТОР), по состоянию на 1 марта в ОАЭ находилось порядка 20 тысяч туристов, у которых отменены или пропущены рейсы на ближайшие даты при уже завершенном отдыхе. В Российском союзе туриндустрии добавляют, что в Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте застряли более 500 российских туристов. Только за прошедшие выходные было отменено 216 рейсов в страны Ближнего Востока, а пассажиры оформили возврат 10 тысяч билетов. Кризис уже привел к внушительным потерям для российской туристической индустрии: за период с 28 февраля по 5 марта туроператоры израсходовали на проживание туристов более 2,6 миллиарда рублей — в среднем более 500 миллионов в сутки.

Как работает страховка при отмене рейса

Базовый полис выезжающих за рубеж обычно покрывает медицинские расходы и связанные с ними риски: экстренную помощь, госпитализацию, медицинскую эвакуацию, репатриацию. Опция «отмена поездки», которая включает задержку или отмену рейса (обычно более четырех часов), утрату багажа и гражданскую ответственность, как правило, добавляется отдельно.

Однако у страховки есть важное исключение: военные действия, террористические акты и массовые беспорядки стандартно не покрываются. Юристы поясняют, что даже если формально отмена рейса подпадает под условия выплаты, ее причина (военные действия) является основанием для отказа, если иное прямо не указано в договоре. Ситуация в странах Ближнего Востока квалифицируется именно как военные действия, что автоматически активирует данное исключение.

Тем не менее некоторые страховщики пошли навстречу клиентам. В «Росгосстрахе» и «СберСтраховании» приняли решение расширить покрытие и включить риск задержки или отмены рейса по причине военных действий. В «ЕВРОИНС» напомнили, что туристы, застрахованные по программам «Вояж» и «Вояж Плюс», могут получить моментальные выплаты при задержке или отмене рейса по любой причине, включая политические кризисы, если уведомление об отмене пришло не менее чем за 24 часа до вылета.

Что делать туристам

Российские страховщики уже начали регистрировать обращения от россиян. В «СберСтраховании» сообщили почти о 1,4 тысячи обращений по состоянию на 3 марта — все они связаны с задержками или отменами рейсов. В «Росгосстрахе» получили более 70 обращений от туристов, которые пока не могут вылететь, и консультируют их по алгоритму подачи на выплату. В «Т-Страховании» и «Абсолют Страховании» также говорят о десятках обращений.

Большинство крупных страховых компаний заявили об автоматическом продлении действия страховой защиты по полисам ВЗР без дополнительной оплаты на весь период вынужденного ожидания. Все заявления пострадавших рассматриваются в ускоренном режиме.

Важно понимать, что полис не покрывает самостоятельный отказ от поездки, если официального запрета властей на въезд нет. Однако вечером 3 марта МИД и Минэкономразвития России выпустили официальные рекомендации воздержаться от поездок в шесть государств региона: ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар и Саудовскую Аравию. Если поездка отменена в связи с текущей ситуацией, договор страхования можно расторгнуть, обратившись к агенту или через личный кабинет на сайте.

Эксперты Российского союза туриндустрии советуют туристам пока не аннулировать туры с датами вылета после 8–9 марта. В страховой компании «Согласие» рекомендуют внимательно следить за сообщениями МИД РФ и Ростуризма — именно они публикуют актуальные данные о безопасности. Если речь идет о туре, необходимо связаться с туроператором: он несет ответственность за организацию поездки и обязан информировать клиентов. Самостоятельным путешественникам при выборе страховки важно внимательно изучить условия договора и уточнить у страховщика все детали покрытия.

Что покрывает базовая страховка ВЗР?

· Медицинские расходы (скорая помощь, госпитализация, операции) · Медицинская эвакуация и репатриация · Вызов врача · Компенсация лекарств и процедур (частично)

Что можно добавить расширенной версией?

· Обострение хронических заболеваний · Стоматологическая помощь · Спортивные травмы · Отмена поездки (задержка или отмена рейса более 4 часов, утрата багажа, гражданская ответственность)

Что является исключением?

· Военные действия · Террористические акты · Массовые беспорядки

Эти риски стандартно не покрываются, если иное не указано в договоре. Однако в текущей ситуации некоторые компании пошли на исключение.

Какие компании расширили покрытие?

· Росгосстрах и СберСтрахование включили риск задержки или отмены рейса по причине военных действий. · ЕВРОИНС по программам «Вояж» и «Вояж Плюс» выплачивает компенсации при отмене рейса по любой причине, включая политические кризисы.

Что делать, если поездка сорвалась из-за рекомендаций МИД?

3 марта 2026 года МИД РФ официально рекомендовал воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар и Саудовскую Аравию. Это дает туристам право на расторжение договора страхования и возврат средств, а также на 100% возврат стоимости тура по статье 14 закона «Об основах туристской деятельности».