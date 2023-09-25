Российские Су-34 нанесли удары по командным пунктам и бронетехнике ВСУ под Красным Лиманом

На Краснолиманском направлении командные пункты и технику ВСУ подверглись мощной бомбардировке российской боевой авиации.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, истребители-бомбардировщики Су-34 Центрального военного округа (ЦВО) сбросили управляемые авиабомбы также по бронетехнике и пунктам управления БПЛА.

«Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа ударами управляемых авиационных бомб поразили командно-наблюдательные пункты и пункты управления беспилотных летательных аппаратов, а также боевую бронированную технику ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции», - цитирует агентство информацию от МО РФ.

В российском оборонном ведомстве пояснили, что управляемые авиаснаряды, работая с большой высоты, позволяют экипажам российской боевой авиации укрепленные сооружения и военную технику противника ликвидировать - с максимальной точностью.