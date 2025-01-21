В РПЦ прокомментировали слова протоиерея Ткачева о наказании HIMARS за разврат

Медийным деятелям следует особенно тщательно обдумывать свои высказывания, отметил Владимир Легойда, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви с обществом и средствами массовой информации, комментируя слова протоиерея Андрея Ткачева. Последний связал удары ракетами HIMARS по России с божьим наказанием за «разврат» и аборты, сообщил РБК.

По словам Ткачева, войны происходят из-за разврата, и Господь наказывает людей ракетами, которые могут достигать Воронежа, Казани, Таганрога и Петербурга (при этом важно отметить, что ни один из упомянутых городов не подвергался атакам этими ракетами).

Он также подчеркнул необходимость прекратить аборты, которые, по его мнению, «ослабляют генофонд» России. Легойда отметил, что протоиерей является «очень талантливым, активным и заметным», однако в своих высказываниях нередко может пересекать границы, которые лучше не переходить.

Он добавил, что с момента начала своей работы в 2009 году получил от патриарха Кирилла рекомендацию выполнять свои обязанности с «осознанием высокой ответственности» за каждое произнесенное слово и продолжает следовать этому принципу.

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