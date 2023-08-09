Российские торговые сети добровольно ограничат цены на ряд продуктов

Российские ритейлеры добровольно введут ограничения на цены ряда продуктов в магазинах. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Минпромторга .

В сообщении ведомства сообщается, что ритейлеры присоединятся к системе добровольного ограничения цен на самые значимые продукты, среди которых: сезонные овощи, сахар, хлеб и молочные продукты.

С предложением об ограничении представители сетей выступили во время совещания Минпромторга. Там напомнили, что ранее эту систему ввели такие федеральные торговые сети, как X5 Group и «Магнит». Установленная ими система подразумевала ограничение наценки на товары не более 5%.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов подчеркнул необходимость анализа нынешней ситуации и разработки компромиссных решений для установки цен, комфортных для населения.

Недавно стало известно о том, что Минпромторг планирует поддержать инициативу об отмене НДС на продукты с истекающим сроком годности. Такие продукции планируется отдавать на благотворительность.