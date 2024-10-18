Российские торговые сети запаслись алкогольной продукцией к Новому году

В преддверии Нового года российские торговые сети запаслись необходимым количеством алкогольной продукции, поэтому опасаться дефицита тех или иных спиртных напитков не стоит, заявил статс-секретарь, заместитель главы Министерства промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

Специалисты ведомства совместно с представителями торговых сетей проводят работу по расширению присутствия на прилавках различных видов вина отечественного производства. Сейчас этот регуляторный механизм находится на общественном обсуждении, сообщает ТАСС.

Российские и зарубежные поставщики из дружественных стран готовы поставлять в Россию необходимую продукцию, поэтому нет никаких сомнений в том, что к Новому году на полках магазинов будут представлены все виды алкогольной продукции, заключил замглавы Минпромторга.

Ранее сообщалось о том, что глава Минсельхоза Оксана Лут призналась, что ей нельзя есть хлеб.