Министр сельского хозяйства Оксана Лут рассказала, что вместо хлеба ест пастилу. Дело в том, призналась она, что ей нельзя есть хлеб.

Вместо хлеба Лут ест пастилу, так как она похожа на этот продукт.

«У меня дома всегда есть «Белевская пастила». «Коломенскую» я тоже люблю, у нее другой вкус», - отметила Лут в рамках форума «Сделано в России».

Для наших соотечественников пастила является знаковым продуктом, о котором должен узнать весь мир.

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