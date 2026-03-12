Российские туристы бегут из рая в Турцию: что ждет рынок

Индустрия путешествий на Ближнем Востоке несет колоссальные убытки — по некоторым оценкам, регион теряет около 600 миллионов долларов ежедневно. Авиакомпании массово отменяют рейсы, страны закрывают воздушное пространство, а туристы в панике бегут из зоны конфликта. В Дубае только за первую неделю марта аннулировали 80 тысяч бронирований жилья. Аэропорты Абу-Даби, Дубая, Дохи и Бахрейна на пять дней полностью прекратили работу — часть путешественников не могут улететь до сих пор.

К 11 марта из региона удалось вывезти 45 из 50 тысяч застрявших россиян. Российские туроператоры уже потеряли на этой истории около 3 миллиардов рублей.

Спрос на ОАЭ рухнул практически до нуля. Туроператоры экстренно переориентировались на другие направления. По данным АТОР, в топ-3 наиболее популярных альтернатив вошли Турция, Египет и Таиланд. Более 70% путешественников, чьи поездки в Эмираты были отменены, готовы выбрать другой курорт.

Особые надежды турецкие отельеры возлагают на люксовых туристов, ранее отдыхавших в Дубае. Эксперты прогнозируют, что в случае сохранения напряженности спрос на курорты Антальи и всего средиземноморского побережья резко вырастет, что может привести к повышению цен. Также отмечается рост интереса к Вьетнаму и китайскому острову Хайнань.

Пока Дубай пустеет, российский турист уже активно ищет, где можно отдохнуть без взрывов над головой. И Турция сейчас — главный кандидат на роль новой «тихой гавани».

