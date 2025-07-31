Российские туристы массово столкнулись с аллергией на море за границей

Множество российских туристов сообщают о появлении аллергических реакций на морскую воду. Подобные случаи фиксируются врачами в популярных курортных зонах, таких как Турция, Египет и Мальдивы.

Как стало известно телеграм-каналу SHOT от самих путешественников, после плавания в море у них наблюдаются покраснения кожи и зуд. Сходные симптомы отмечают отдыхающие как в Турции, так и в Египте и на Мальдивских островах.

В местных медицинских учреждениях, как утверждают туристы, медики констатируют аллергию на морскую воду, связывая это с ее составом. Предполагается, что интенсивное ультрафиолетовое излучение и сильная жара на курортах могут провоцировать подобные кожные реакции даже у людей, не склонных к аллергии.

Со слов российских граждан, врачи в один голос рекомендуют стандартное лечение: антигистаминные средства и противовоспалительные мази. После каждого купания в море настоятельно рекомендуется смывать с тела соленую воду. Как правило, кожные проявления аллергии исчезают через несколько дней после возвращения домой.

Получается, долгожданный отпуск на море может обернуться аллергическими высыпаниями.

Ранее сообщалось, что в лесу Турции нашли тело россиянина с мусорным мешком на голове.