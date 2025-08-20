Российские туристы массово выбирают Анталью для летнего отдыха в 2025 году

Анталья стала одним из самых популярных турецких курортов у россиян летом 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В летний сезон 2025 года турецкая Анталья переживает настоящий бум — российские туристы массово выбирают именно этот курорт. По данным статистики, только в июле Анталью посетили более 618 тыс. россиян. Об этом говорится в исследовании АТОР, с которым ознакомилось интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По сравнению с июлем 2024 года, количество российских туристов увеличилось на 3,4 процента. Что интересно, турпоток из других стран в Анталью не только не вырос, но даже несколько снизился. В любом случае, факт остается фактом: Анталья — безусловный лидер среди турецких курортов у российских путешественников.

