Российские туристы на Филиппинах не пострадали при землетрясении на юге страны

Российские туристы, отдыхающие на Филиппинах, оказались в безопасности во время землетрясения, произошедшего на юге страны. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщил руководитель PR-отдела туроператора ITM group, эксперт Российского союза туриндустрии Андрей Подколзин.

По словам Подколзина, на момент подземных толчков в провинции Сарангани и других районах острова Минданао не было ни одного клиента компании. Все туристы туроператора находятся в сейсмически безопасных зонах — на островах Себу, Боракай, Палаван, Сиаргао и других популярных курортах.

Эксперт добавил, что российские путешественники в целом проявляют интерес к аутентичным направлениям. Он отметил, что регион Сарангани привлекает туристов живописными пляжами, включая знаменитый пляж Гумаса с белым песком, возможностями для дайвинга в заливе Сарангани, а также этнографическими турами к коренным племенам.