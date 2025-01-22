Российские туристы начали массово заражаться птичьим гриппом в Таиланде

Птичий грипп стал причиной массовых заболеваний российских туристов на курортах Таиланда, пишет телеграм-канал SHOT. В связи с этим департамент по контролю заболеваний усилил эпиднадзор по всей стране.

В комментарии SHOT россияне, отдыхающие в отелях Таиланда, рассказали, что гостиницы переполнены больными согражданами. Они отметили, что люди теряют голоса, жалуются на першение в горле и сильный озноб. Также у многих на протяжении недели может держаться высокая температура.

Отмечается, что люди пытаются лечиться местными препаратами, которые у некоторых граждан вызывают сомнения. Из-за этого у больных могут происходить осложнения.

Кроме того, говорят туристы, у некоторых сограждан даже после месяца лечения остается сильный кашель, который похож на бронхиальный или туберкулезный. Большинство случаев фиксируется на Пхукете, однако заболевшие есть и на Пхангане.

По информации SHOT, случаи птичьего гриппа (H5N1) властями Таиланда официально не подтверждены, однако руководство страны всерьез обеспокоено сложившейся ситуацией. Известно, что в январе 2025 года в Таиланде от гриппа умерли туристы из Камбоджи и США.

Ранее сообщалось, что на Пхукете полицейский открыл стрельбу по россиянке, которая угрожала ему ножом.