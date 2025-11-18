Российские туристы обгорели до волдырей на элитном курорте

Российские туристы, отдыхавшие на престижном мальдивском курорте, популярном среди состоятельных путешественников, получили серьезные солнечные ожоги. Об этом со ссылкой на телеграм-канал SHOT сообщила «Лента.ру».

По информации источника, несколько отдыхающих из России обгорели до образования волдырей и были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Пострадавшие получили ожоги средней степени тяжести, преимущественно на руках и ногах. Причиной поражения кожи стало чрезвычайно активное солнце в этом регионе.

По информации SHOT, уровень ультрафиолетового излучения на Мальдивах в этот период достигал 9 баллов из 13 возможных, что создавало повышенную опасность для кожи.

Ситуацию усугубил тот факт, что приобретенная туристами страховка не покрыла расходы на необходимое лечение.

Специалисты в области здравоохранения и туриндустрии рекомендуют отдыхающим быть особенно осторожными и по возможности избегать нахождения на открытых пляжах в период с 11:00 до 13:00. Именно в эти часы солнечная активность достигает своего пика и представляет наибольшую угрозу.

