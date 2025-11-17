«Смертельно опасный вирус с курорта богачей»: россиянка заразилась лихорадкой денге на Мальдивах

Жительница Иркутска вернулась с отдыха на Мальдивах с симптомами острого заболевания, передает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Babr Mash.

Вскоре после возвращения домой у женщины появились озноб, сильная головная боль, высокая температура и кожная сыпь. За время болезни она потеряла около пяти килограммов веса и испытывала мышечную слабость.

Медицинское обследование подтвердило заражение вирусом денге — опасным заболеванием, которое переносится комарами в тропических регионах.

После проведенного курса лечения пациентку выписали из больницы, однако полное восстановление организма, по прогнозам врачей, займет до трех недель.

Это не первый случай заболевания лихорадкой денге среди российских туристов. Ранее с аналогичными симптомами обращались за медицинской помощью другие граждане России, отдыхавшие на тропических курортах. Наибольшее количество случаев заражения фиксируется после посещения островов Укулас и Тинаду, популярных среди туристов.

Ранее сообщалось, что двухлетний мальчик из России получил тяжелый ожог от кубомедузы в Малайзии.