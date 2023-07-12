Российские туристы оказались заблокированы в горах индийской деревни

Как пишет «Газета.ру» , на севере страны произошло природное явление, которое заблокировало группу туристов из РФ. Все из-за схода оползня в одной из деревень страны. Однако не выявлено ни одного пострадавшего.

Согласно информации, опубликованной в социальных сетях российского посольства Индии, все 15 человек не пострадали, а дипломаты из РФ связались с соотечественниками. Представители посольства заявили, что все граждане страны сейчас находятся в гостинице. Они обеспечены всем необходимым.

В сообщении ведомства также сказано, что оползень сошел в округе Кулу в штате Химачал-Прадеш. Там же из-за природного явления было разрушено дорожное полотно. В результате произошедшего деревня Катагла была заблокирована.