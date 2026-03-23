Российские туристы рухнули в океан с 50-метровой высоты во время полета на парашюте в Таиланде

В Таиланде, на пляже Пхукета, российские туристы из Санкт-Петербурга едва не погибли во время полета на парашюте за катером, сообщил телеграм-канал SHOT.

Россиянка вместе с мужем решили исполнить мечту девушки и отправились в полет на закате вместе с инструктором. Все шло хорошо, пока внезапно трос, привязанный к парашюту, резко не дернулся. Скорость начала падать, и за считанные секунды все трое рухнули с высоты около 50 метров в океан.

По словам туристки, во время падения инструктор-таец пытался увести парашют в сторону, чтобы он не накрыл их сверху. К счастью, этого удалось избежать.

Женщина, которая панически боится глубины и никогда не заплывает далеко от берега, в ужасе вынырнула, наглотавшись воды. На помощь им пришли местные жители на гидроцикле, оказавшиеся рядом.

Когда россияне обратились к организатору с претензией, им предложили лишь второй полет бесплатно. Никто не объяснил причину крушения. Сами туристы предполагают, что либо у катера закончилось топливо, либо произошла поломка. К счастью, никто из участников полета не пострадал.

