Россиянина унесло течением в океан на Филиппинах

Утром российский турист решил искупаться на пляже Пука Бич, но мощное отбойное течение подхватило мужчину и начало уносить в открытый океан. Спасатель, дежуривший на пляже, мгновенно бросился в воду. Однако спасти отдыхающего не удалось.

По предварительным данным, спасатель доплыл до тонущего, но не успел надеть на него спасательный жилет. В результате оба погибли. Тела обнаружили только спустя 11 часов.

Пука Бич известен своими опасными подводными течениями и мощными волнами. Из-за пролива между двумя островами здесь регулярно возникают опасные для купания условия. Местные власти постоянно предупреждают туристов о рисках, но многие отдыхающие игнорируют предупреждения и заходят в воду в опасных зонах.

Ранее сообщалось, что жительницу Москвы унесло мощным течением в океан на пляже Парангтритис в Индонезии.