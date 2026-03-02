Российские туристы вернулись на пляжи Дубая, несмотря на удары

Пока мировые СМИ обсуждают эскалацию конфликта между Ираном, Израилем и США, российские туристы в Дубае демонстрируют завидное спокойствие. По информации телеграм-канала SHOT, граждане России продолжают наслаждаться теплом на пляжах Дубая при том, что удары наносятся и по ОАЭ.

Отмечается, что туристы из других предпочитают не рисковать и сидят в номерах отелей. А вот граждане РФ, кажется, вообще не обращают внимания на внешнеполитическую обстановку. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом, видно: лежаки у воды заняты, народ купается и загорает.

Единственное, что действительно огорчает отдыхающих, — неработающее колесо обозрения. Многие специально ехали в Дубай, чтобы посмотреть на город с высоты, но аттракцион временно закрыт. Впрочем, это не повод портить отпуск.

Ранее около 20 тыс. российских туристов застряли в Эмиратах из-за массовых отмен и переносов авиарейсов. Ситуация постепенно нормализуется, но проблемы остаются.

Власти Дубая с 1 марта закрыли популярный парк Global Village, а часть пляжей перекрыли из-за работы систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что мошенники начали наживаться на обострении ситуации на Ближнем Востоке, обманывая российских туристов, застрявших в ОАЭ.