Спасательный трансфер за $260: мошенники начали обманывать россиян в Дубае

Пока одни туристы ищут способы вернуться из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на родину, другие находят тех, кто готов нажиться на их беде. По информации телеграм-канала «База», в Дубае активизировались мошенники, которые предлагают застрявшим россиянам «спасительный трансфер» в соседние страны, чаще всего в Оман. Цены кусаются — от $260 (примерно 20 тыс. руб.) за одно место в машине.

Пострадавшие рассказали, что организаторы такой схемы не называют точную сумму сразу и лишь кормят туриста завтраками. Все зависит, мол, от занятости водителей, марки машины и дополнительных услуг. Главный крючок — гарантия, что из транзитной точки можно будет улететь на родину. Чтобы забронировать заветное место, просят внести предоплату — 70% от минимальной суммы. Платеж принимают в любой валюте и даже в криптовалюте.

Есть и варианты для тех, у кого деньги не заканчиваются. Премиальный уровень — частный джет, который домчит прямо до нужной страны. Цена стартует от €20 тыс. (около 2 млн руб.). Путешественникам дают красивые обещания, но, по факту, никто никуда не летит и не едет.

Ситуация с вылетами действительно сложная: аэропорты Дубая закрыты на неопределенный срок. Правда, в понедельник появилась надежда: воздушная гавань Абу-Даби открыла регистрацию на некоторые рейсы, в том числе в Москву. Но мошенники продолжают пользоваться паникой и отчаянием людей, которые готовы заплатить любые деньги, лишь бы оказаться дома.

Ранее сообщалось, что российские туристы столкнулись с выселением из отелей ОАЭ.