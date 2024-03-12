Российские туристы забронировали почти 90% гостиниц в Белоруссии

Туристы из России стали главными гостями в белорусских отелях за текущий год. Почти 90% всех бронирований в 2024 году в гостиницах Белоруссии приходится на приезжих из РФ, заявила сотрудник сервиса Ostrovok.ru Ксения Безбородова в беседе с информационным агентством РИА Новости .

По словам Безбородовой, доля российских туристов в отелях Белоруссии составила 88% на сайте «Островка». Согласно статистике сервиса, 8% заказов приходится на самих белорусов, 1,5% – на туристов из Прибалтии, а остальные 3% – на остальные регионы.

Она также сообщила, что в зимнем сезоне количество бронирования белорусских отелей через сервис выросло более чем на 60% в сравнении с тем же периодом в 2023 году. Доход с подобных заявок увеличился на 75%, добавила Безбородова.

Эксперт также отметила, что это говорит о возрастающем интересе к республике. Она уточнила, что средняя стоимость тарифов в белорусской столице составляет менее $70 долларов, а средний чек – менее $170.

Клиентами российского сервиса даже стало несколько туристов из КНР, но их доля невелика и составляет менее 0,5%, рассказала Безбородова. Тем не менее это все равно указывает на рост привлекательности РБ для путешественников, заключила она.