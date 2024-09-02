Российские туристы застряли в аэропорту Внуково без еды и воды

Путешественники должны были вылететь в Турцию еще 1 сентября, но их рейс по непонятным причинам дважды перенесли. Соответствующей информацией поделился телеграм-канал SHOT.

Россияне планировали улететь из аэропорта Внуково еще днем в воскресенье. Однако их рейс был перенесен на раннее утро понедельника. Причины данного решения не сообщались.

Изменения в расписании затронули свыше 150 пассажиров Turkish Airlines. Позднее вылет перенесли еще раз. Ожидалось, что самолет отправится в 14:00. Среди пассажиров есть семьи с маленькими детьми.

Никто из представителей перевозчика за все это время не предложил россиянам ни воды, ни еды, хотя их должны были предоставить по правилам.

Ранее бортпроводник «Уральских авиалиний» вывихнул плечо во время инструктажа. Из-за травмы стюарда самолет вылетел с задержкой.