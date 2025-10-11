Российские туристы застряли в Костанае из-за горящего шасси

В казахстанском аэропорту при взлете произошел инцидент с воздушным судном, перевозившим российских туристов. Во время разгона по взлетной полосе у самолета загорелось шасси, что вынудило экипаж экстренно прервать процедуру взлета. Об этом сообщает URA.RU .

Возгорание случилось с лайнером авиакомпании Qazaq Air, выполнявшим рейс из Костаная в Астану. Находившийся на борту журналист свидетельствовал, что при резком торможении из-под крыла вырвалась искра, которая мгновенно подожгла колесо. После происшествия всех пассажиров благополучно эвакуировали из салона.

Полет в столицу Казахстана был отложен на неопределенное время. Группе туристов из Кургана, следовавших транзитом во Вьетнам и Китай, пришлось приобретать новые авиабилеты через Алма-Ату. По словам очевидцев, из-за этой ситуации российские путешественники не только понесли финансовые потери, но и лишились двух дней запланированного отдыха.

Ранее пилоты пассажирского самолета забыли выпустить шасси при посадке.