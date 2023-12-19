Российские ученые разработали противораковое соединение на основе куркумина

Специалисты Института элементоорганических соединений имени А. Н. Несмеянова РАН соединили куркумин и фтор. Это ингредиенты не только усиливают друг друга, но и придают новые свойства. Оказалось, что такое вещество на 57% эффективнее подавляет рост опухолей, следовательно, лучше борется с онкологией, пишет RT.

Ученые проверяли натуральный и синтетический куркумин, и последний оказался наиболее эффективен.

«Аналоги куркумина — это перспективные химические соединения для разработки противораковых лекарственных препаратов. В дальнейшем мы планируем разработать и получить композитные материалы на основе аналогов куркумина и аэрогеля, целлюлозы и других высокомолекулярных соединений, которые доставляют лекарственные препараты к клеткам», — отметил руководитель проекта Илья Ходов.

Всего ученым пришлось синтезировать 20 соединений и проверить их эффективность. Фтор и куркумин оказались наиболее удачными. Открытие уже протестировали и подтвердили, что он не обладает токсичностью и не вредит здоровью. Однако ценное потенциальное лекарство от рака будут проверять и другими исследованиями.