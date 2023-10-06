Российские власти пообещали принять всех соотечественников в случае их выдворения из Латвии

Если официальная Рига начнет выселять из страны русских, то их примут на исторической родине, такое обещание сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Дипломат во время своего выступления в телеэфире на канале «Россия-24» заявил, что Россия не бросит на произвол судьбы своих соотечественников, которых начнут выселять из Латвии.

«У нас существует, как вы знаете, программа по содействию добровольному переселению российских соотечественников, проживающих за рубежом», - напомнил он.

Поэтому всех тех, кого начнут выселять из Латвии, примут под действие этой программы. Людей обустроят на новом месте, и помогут адаптироваться.