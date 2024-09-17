В России увеличат пособие по уходу за ребенком

В правительстве РФ обсуждается вопрос об увеличении размера пособия по уходу за ребенком. Об этом сообщает РБК.

В настоящее время оно составляет 40% от среднего средней зарплаты родителя. С 2025 года его хотят повысить до 50%, а с 2025 года — до 60%.

Поручение проработать данный вопрос по итогам июльской стратегической сессии, посвященной национальному проекту «Семья», дал председатель правительства Михаил Мишустин.

Вопрос о повышении размера пособия по уходу за ребенком до полутора лет должен быть рассмотрен до 1 января 2025 года.

Также обсуждается вариант повышения пособия после Нового года. Это будет зависеть от «сбалансированности бюджета Социального фонда России».

Ранее сообщалось о том, что россияне могут получить выплату из неистраченного остатка материнского капитала.