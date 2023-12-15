Российские военные эвакуировали раненого бойца из-под носа у ВСУ

Бригада «Ветераны» спасла товарищу жизнь, несмотря на близость к украинским позициям.

Добровольцы бригады с позывными Техас и Слесарь вытащили из опасной зоны товарища Князя. Последний получил уже не первое тяжелое ранение во время участия в СВО. Военных из группы, подконтрольной МО РФ, заснял военный корреспондент RT Станислав Обищенко.

«Едем на самую опасную точку выгрузки. Без света подъезжаем — там часто стреляют, снайперы работают», — заявил в репортаже российский боец.

Судя по ролику, добираться пришлось на военном транспорте, а после тащить Князя на носилках. Сам он был в сознании, но не мог двигаться самостоятельно. Боец лишь сообщил военкорам, что вернется в зону боевых действий, как только поправится.

Напомним, что добровольческую бригаду «Ветераны» публично благодарил за работу в зоне СВО Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря.