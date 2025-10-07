Российские военные группировки «Днепр» наступают в направлении города Запорожье

Российские вооружённые силы продолжают наступательные операции по широкому спектру направлений. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным и руководством Министерства обороны и Генштаба страны.

Группировка войск "Север" осуществляет свою деятельность в приграничной зоне, продолжая выполнение задач по созданию защитной полосы на территории Харьковской и Сумской областей Украины. Ее подразделения также демонстрируют успехи в продвижении в южной части Волчанска.

«Войска Объединенной группировки продолжают вести активные боевые действия, наступают практически по всем направлениям. Противник основные усилия сосредоточил на стабилизации обстановки на кризисных участках фронта с целью замедления нашего наступления», – доложил Герасимов.

Группировка "Запад" успешно завершает разгром противника в южных районах Купянска и продвигается на краснолиманском направлении. Герасимов сообщил, что продолжается освобождение Ямполя, большая часть которого уже под контролем наших войск.

Он также отметил, что войска Южной группировки, несмотря на ожесточённое сопротивление врага, продолжают наступление и ведут бои в городах Северск и Константиновка.

Глава Генштаба добавил, что буквально вчера в понедельник, 6 октября, были полностью уничтожены заблокированные подразделения противника в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища.