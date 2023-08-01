Российские военные из группировки «Центр» сорвали восемь атак ВСУ и уничтожили более 100 украинских боевиков

Российские военные группировки сил «Центр» продолжают успешное противостояние на линии соприкосновения с ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях, проинформировал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Как рассказал он в беседе с РИА Новости, за минувшие сутки были сорваны восемь попыток атаки украинских боевиков. Кроме того, в ходе боем российские военные ликвидировали более 100 военнослужащих противника.

«Отражено и сорвано восемь попыток атаки штурмовых групп трех механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Также российскими военнослужащими уничтожены два украинских военных пикапа и несколько минометов.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ потеряли целую бригаду в боях за село Старомайорское на времевском направлении Запорожского фронта.