Российские военные обратили боевиков ВСУ в паническое бегство у Новодонецкого в ДНР

Бойцы российского оперативно-боевого тактического формирования «Каскад», подорвав прицельными артиллерийскими ударами склад с боеприпасами ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое в ДНР, заставили украинских боевиков в панике отступить с ранее занимаемых ими позиций.

Как рассказал оператор беспилотника ZALA с позывным «Корлус», атаки ВС РФ в указанном районе в зоне СВО с каждым днем становятся все увереннее и настойчивее. Все, что остается вражеским военнослужащим, так это отступать, чтобы хоть как-то сохранить свои жизни.

«Было выявлено скопление личного состава противника и блиндажи. Передали эту информацию нашей артиллерии, и артиллерия начала работать, мы, соответственно, корректировать. Вследствие очередного попадания загорелся боекомплект и сдетонировал, противник начал отступать», - сказал он в беседе с РИА Новости.

Российский боец в подтверждение своих слов показал видео с беспилотника, на котором четко виден момент попадания по складу на окопной линии ВСУ, с последующим стремительным бегством украинских боевиков.